Канадская журналистка узнала, что участники митинга на Сахарова пришли «подработать»

Канадская журналистка Ева Бартлетт поделилась впечатлениями от рэп-митинга, который прошел в Москве накануне. Она написала в Facebook, что поражена апатичности митингующих и отметила лояльность и корректность работы полиции с провокаторами, пишет ФАН.

Западная журналистка отметила, что ей довелось своими глазами увидеть многие протестные акции в США, Израиле, секторе Газа, в Венесуэле и других странах. Она выразила удивление, что вчерашнее законное политическое мероприятие не было похоже ни на одну акцию протеста.

Митингующие в основном молчали, изредка скандируя как будто бы по команде, отметила Бартлетт.

Корреспондент также сообщила, что многие присутствующие не знали повестку митинга и были не в курсе имен организаторов, которых не допустили до выборов в Мосгордуму. Один из митингующих рассказал, что организаторы платят участникам подобных митингов, так как им не хватает массовки, отметила журналист.

В заключение Бартлетт написала, что во Франции, Канаде, США полицейские при задержании действуют гораздо жестче российских коллег. Российская полиция была вежливой и тактичной, отметила в своем сообщении женщина.

Напомним, митинг-концерт на проспекте Сахарова собрал около 20 тысяч человек. После завершения рэперов и известных российских блогеров большая часть пришедших покинула мероприятие, изначально рассчитывая попасть на бесплатный концерт.

После законного митинга 2-3 тысячи человек решили устроить несанкционированное шествие, провокаторы стали призывать к погромам.

Стоит также отметить, что москвичей на митинге составляла всего треть, остальная часть присутствующих состояла и приезжих, которых оппозиция привезла из соседних регионах на автобусах.