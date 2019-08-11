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22:40   11 Августа 2019
Россия

Канадская журналистка узнала, что участники митинга на Сахарова пришли «подработать»

Канадская журналистка узнала, что участники митинга на Сахарова пришли «подработать»

Канадская журналистка Ева Бартлетт поделилась впечатлениями от рэп-митинга, который прошел в Москве накануне. Она написала в Facebook, что поражена апатичности митингующих и отметила лояльность и корректность работы полиции с провокаторами, пишет ФАН.

Западная журналистка отметила, что ей довелось своими глазами увидеть многие протестные акции в США, Израиле, секторе Газа, в Венесуэле и других странах. Она выразила удивление, что вчерашнее законное политическое мероприятие не было похоже ни на одну акцию протеста.

Митингующие в основном молчали, изредка скандируя как будто бы по команде, отметила Бартлетт.

Корреспондент также сообщила, что многие присутствующие не знали повестку митинга и были не в курсе имен организаторов, которых не допустили до выборов в Мосгордуму. Один из митингующих рассказал, что организаторы платят участникам подобных митингов, так как им не хватает массовки, отметила журналист.

В заключение Бартлетт написала, что во Франции, Канаде, США полицейские при задержании действуют гораздо жестче российских коллег. Российская полиция была вежливой и тактичной, отметила в своем сообщении женщина.

Напомним, митинг-концерт на проспекте Сахарова собрал около 20 тысяч человек. После завершения рэперов и известных российских блогеров большая часть пришедших покинула мероприятие, изначально рассчитывая попасть на бесплатный концерт.

После законного митинга 2-3 тысячи человек решили устроить несанкционированное шествие, провокаторы стали призывать к погромам.

Стоит также отметить, что москвичей на митинге составляла всего треть, остальная часть присутствующих состояла и приезжих, которых оппозиция привезла из соседних регионах на автобусах.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #митинг #общество #мосгордума

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