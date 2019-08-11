Соболь, отыгрывающая «голодовку», не может притвориться худой

Излишняя энергичность Любови Соболь и ее цветущий внешний вид заставили россиян усомниться, что юрист ФБК держит голодовку.

Фотографии бывшего кандидата в Мосгордуму, сделанные до и после голодовки, свидетельствуют об отсутствии изменений в ее внешности.

Любовь Соболь объявила голодовку 13 июля, напоминает Nation news, после того, как окружной избирком по 43 округу на законных основаниях отказал ей в регистрации кандидатом в МГД после обнаружения в ее подписных листах брака, фальшивок и подписей мертвых душ.

И вот с начала голодовки прошел почти месяц, но люди не замечают за Соболь признаков истощения, если не брать в расчет ее демонстративные пошатывания на публике и жалобы на самочувствие в соцсетях. Внешне бывшая кандидатка радикально никак не изменилась.

Авторы Telegram-канала "Выпускайте Кракена" высмеяли псевдоголодовку Соболь, переделав всем известную рекламу.

- "Люба, где ты была?

- Голодала в "ЦСП"

- Странно. Ты не похудела и пахнешь борщом".

Пользователи соцсетей тоже недоумевают, почему голодающая Соболь выглядит полной сил и в ходе своих многочасовых эфиров на YouTube демонстрирует здоровый румянец.

В соцсетях показали, как выглядит действительно голодающий человек. Ильдар Мингазов отказался от еды и за 45 дней похудел с 74 килограмм до 45-50.

Напомним, что Любовь Соболь отказали в регистрации на выборы из-за обнаружения бракованных, фальшивых подписей и "мертвых душ". Она является организатором незаконных митингов и автором призывов к провокациям.

Соболь четыре раза привлекалась к административной ответственности по статье 20.2 КоАП РФ и была оштрафована на 630 000 рублей за несанкционированные акции 14, 15 и 27 июля. Четвертое дело за митинг 3 августа ожидает судебного рассмотрения.