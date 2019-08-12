Гражданка США учила задержанных на незаконном шествии провокаторов «дурить ментов»

10 августа один из задержанных на митинге-концерте выложил в сеть фотоснимки и видео из автозака с американкой Татьяной Бренник. Женщина консультировала активистов, как вести себя с полицией, как отвечать на вопросы и избежать ответственности, написал пользователь «Вконтакте» Антон Цаплин. При этом Бренник разрешила сфотографировать свой американский паспорт.

Член Совета Федерации Франци Клинцевич заявил ФАН, что появление Бренник на санкционированном митинге указывает на прямое вмешательство во внутренние дела России.

«Но если все данные о митинге, его порядке проведения, о том, кто и что, а также зачем должен делать, опубликованы на сайте посольства США, то это однозначно вмешательство во внутренние дела Российской Федерации», — заявил сенатор.

Есть некий разведпризнак, по которому становится ясно, что человек подготовлен к особым условиям и обстоятельствам работы в России. Американка, оказавшаяся на митинге, была в курсе юридических нюансов и понимала тактику поведения пришедших на акцию людей, отмечает Клинцевич.

Участие Бренник в несанкционированном шествии после митинга-концерта и ее задержание могло быть частью ее плана, добавил собеседник ФАН.

«Мы приближаемся к выборным циклам и активность подобных действий, таких людей, назовем их агентами влияния, будет все больше и больше. И сегодня надо об этом открыто говорить», — заключил Клинцевич.

Ранее посольство США разместило на своем сайте сообщение о законном митинге в российской столице 10 августа. В нем также говорится о планах участников устроить несанкционированные марши в центре Москвы.

Помимо этого, в сообщении говорится о якобы свидетельствах чрезмерного применения силы со стороны полиции по отношению к участникам предыдущих акций.