Сенатор Совфеда рассказал об агентах США на субботнем митинге в Москве

Сенатор Франц Клинцевич уверен, что после инцидента с американкой в автозаке, консультировавшей попавших туда активистов на митинге 10 августа, РФ должна открыто говорить о попытках США вмешаться во внутренние дела страны.

Ранее один из задержанных на субботнем митинге опубликовал видеозапись из автозака, на которой гражданка США Татьяна Бренник рассказывает протестующим, как вести себя с полицейскими и правильно оформлять протокол. «В автозаке оказалась женщина, которая провела инструктаж ребятам, как обдурить ментов», — написал один из пользователей «Вконтакте» Антон Цаплин.

Клинцевич считает, что США пытаются осторожно влиять на общественное сознание в России, а опубликованная на сайте американского посольства информация о митингах — «однозначно вмешательство во внутренние дела Российской Федерации».

«Конечно, мы не можем доказать что эта американка с русскими корнями прошла серьезное обучение, она ангажирована, подготовлена и юридически натаскана. Но есть же так называемый опосредованный разведпризнак, который говорит о том, что данный человек, с точки зрения общественно-политического позиционирования, крайне подготовлен к особым условиям и обстоятельствам работы в России. Она знает все юридические нюансы и тактику поведения людей, попавших в подобную ситуацию», — отметил сенатор.

По информации главного управления МВД, согласованную акцию посетили около 15-20 тысяч человек, но москвичами оказалась только треть присутствующих — остальные специально приехали на мероприятие в Москву из других городов.