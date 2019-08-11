Совбез ООН осудил атаку на сотрудников миссии в Бенгази

Совет безопасности ООН осудил нападение на сотрудников миссии международной организации в ливийском Бенгази. Об этом говорится с специально выпущенном заявлении.

Те, кто стоит за нападением на Конвой ООН 10 августа в Бенгази, должны быть идентифицированы и привлечены к ответственности, говорится в документе.

Ранее Франция созвала Совбез ООН после того, как накануне, в субботу, два сотрудника ООН погибли при взрыве на рынке на западе Бенгази, еще трое были ранены. Позже выяснилось, что один из раненых сотрудников также скончался.

Происшествие также осудил Генсек ООН Антониу Гутерреш.