Полицейские усмирили митингующих задержаниями правонарушителей на митинге

Москвичи не хотят отправляться под арест после митингов ради того, чтобы у экс-кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь был повод для очередной голодовки еще на несколько лет, уверен историк Николай Стариков. Об этом он рассказал в интервью изданию «ПолитРоссия».

Стариков отметил, что несмотря на подготовку большого количества провокаций к согласованному митингу 10 августа, состоявшемуся на проспекте Сахарова в Москве, мероприятие прошло достаточно мирно. Причину он видит в манере общения правоохранительных органов с нарушителями порядка.

«Мне кажется, что наши правоохранительные органы стали жестче поступать с нарушителями порядка, и это сказалось, в том числе, и на обеспечении более «мягкого» поведения самих митингующих», — рассказал Стариков.

Историк обратил внимание и на формы воздействия правоохранительных структур на нарушителей закона: например, визиты судебных приставов в квартиры должников и поиск среди протестующих уклонистов, «бегающих» от службы в армии.

«Это правильная тенденция, так всегда поступают на Западе. И это, в том числе, удерживает людей от каких-либо беспорядков. Ведь если кто-то имеет за собой определенные грехи в обществе, то он должен соотносить свои действия с потенциальными последствиями нарушения закона», — уверен Стариков.

Бывшие кандидаты в МГД, организовавшие протестные акции, еще до окончательного решения избиркомов призывали россиян приходить на два несанкционированных шествия 27 июля и 3 августа — участие в них для некоторых граждан закончилось административными и уголовными арестами.

«Отправиться в тюрьму, отправиться в армию или отправиться на 15 суток мести улицы для того, чтобы Любовь Соболь продолжала несколько лет голодать, я думаю, таких дураков очень мало, если они вообще существуют», — заключил Стариков.

Субботний митинг 10 августа прошел в поддержку «независимых» экс-кандидатов на выборы в Мосгордуму, не допущенных Центризбиркомом до регистрации из-за бракованных подписей, собранных за выдвижение.