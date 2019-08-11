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19:49   11 Августа 2019
Россия

Погибших при испытаниях на полигоне под Архангельском представили к госнаградам

Погибших при испытаниях на полигоне под Архангельском представили к госнаградам

Погибших в результате ЧП в Архангельской области сотрудников ядерного центра представили к государственным наградам. Об этом говорится в заявлении главы Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Валентина Костюкова.

Он также назвал гибель сотрудников утратой для всего ядерного центра и Росатома, а самих испытателей - национальными героями.

Костюков также назвал их имена: Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин, Владислав Яновский.

8 августа на военном полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв, за которым последовал пожар. Происшествие унесло жизни пятерых сотрудников. Трое получили ожоги. Взрыв отбросил нескольких человек в море, поэтому поисковая операция велась с надеждой найти выживших.

Госкорпорация выразила соболезнования близким погибших сотрудников.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #происшествия #росатом #архангельская область #госнаграда

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