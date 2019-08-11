Власти Ленобласти проверяют факт жестокого крещения священником младенца

Священник в Ленобласти допустил грубое обращение с ребенком во время крещения и не реагировал на просьбы матери прекратить окунать малыша в воду. Инцидент произошел во время обряда православного крещения в Мариенбургском покровском храме Гатчинского района, местные власти уже проводят проверку по данному инциденту.

Ранее в сети появилось видео, на котором священник в Гатчинском храме грубо обращается с кричащим младенцем, остервенело засовывая его в емкость с водой, несмотря на попытки матери забрать ребенка.

«Руководство администрации уже поставлено в курс данного инцидента. Мы разбираемся в ситуации, будем делать свои выводы», — заявили в пресс-службе администрации Гатчинского района ТАСС.

Мать ребенка уже обратилась в полицию с заявлением о случившемся, утверждает издание «Фонтанка.ру».

⛪️ Священник едва не убил ребенка во время крещения в Гатчине. После церемонии на теле ребенка остались ссадины и ушибы. ⚠ Внимание: шокирующие кадры ???????? pic.twitter.com/TPDzZ4v52M — Пятый канал Новости (@5tv) August 11, 2019

Ранее протоиерей Алексеевского ставропигиального женского монастыря Москвы Артемий Владимиров заявил в телеэфире, что ему удалось связаться с Чарльзом Дарвином: тот якобы опроверг батюшке свою знаменитую теорию и даже раскаялся перед ним.