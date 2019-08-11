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19:35   11 Августа 2019
Россия

Власти Ленобласти проверяют факт жестокого крещения священником младенца

Власти Ленобласти проверяют факт жестокого крещения священником младенца

Священник в Ленобласти допустил грубое обращение с ребенком во время крещения и не реагировал на просьбы матери прекратить окунать малыша в воду. Инцидент произошел во время обряда православного крещения в Мариенбургском покровском храме Гатчинского района, местные власти уже проводят проверку по данному инциденту.

Ранее в сети появилось видео, на котором священник в Гатчинском храме грубо обращается с кричащим младенцем, остервенело засовывая его в емкость с водой, несмотря на попытки матери забрать ребенка.

«Руководство администрации уже поставлено в курс данного инцидента. Мы разбираемся в ситуации, будем делать свои выводы», — заявили в пресс-службе администрации Гатчинского района ТАСС.

Мать ребенка уже обратилась в полицию с заявлением о случившемся, утверждает издание «Фонтанка.ру».

Ранее протоиерей Алексеевского ставропигиального женского монастыря Москвы Артемий Владимиров заявил в телеэфире, что ему удалось связаться с Чарльзом Дарвином: тот якобы опроверг батюшке свою знаменитую теорию и даже раскаялся перед ним.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #ребенок #ленобласть #священник #новости #общество

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