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0:40   12 Августа 2019
Россия

Полиция корректно вела себя с протестующими на проспекте Сахарова

Полиция корректно вела себя с протестующими на проспекте Сахарова

Полицейские, работавшие на согласованном митинге на проспекте Сахарова в Москве, были вежливы и предупредительны с участниками акции, заявил член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

Григорьев сообщил в интервью ресурсу iReactor, что большинство митингующих на согласованном митинге в субботу вели себя себя спокойно, а органы порядка были предупредительны и даже вызывали скорую помощь, когда одна из участниц почувствовала себя плохо. Тем не менее, находились среди протестующих и провокаторы.

«Нарушением был провокационным призыв одного из выступающих идти концентрироваться в другой точке, в том числе и заходить в органы госвласти, что было явно провокацией. Человек этот был арестован в аккуратной предупредительной манере. К сожалению, некоторая часть людей последовала этому незаконному призыву и стала разными путями перемещаться в сторону «Китай-города», людей предупреждали, что это незаконное мероприятие», — отметил Григорьев.

Полицейские на митинге в Москве были предупредительны с участниками, заявили в ОП РФ

Некоторые протестующие продолжили «митинговать» с плакатами и выкриками перед выстроенными цепочками ОМОНа и Росгвардии, подчеркнул член ОП РФ. «Вот этих людей и задерживали. Но задерживали тоже аккуратно, я не заметил никаких эксцессов», — добавил Григорьев.

Ранее в Совете Федерации сообщили о фактах подстрекательства протестующих через западные соцсети на митинге 10 августа: митингующим приходили сообщения с советами двигаться в сторону здания администрации президента.

Полицейские на митинге в Москве были предупредительны с участниками, заявили в ОП РФ

Митинг 10 августа был организован в поддержку экс-кандидатов на выборы в Мосгордуму, не допущенных до регистрации ЦИК-ом из-за поддельных подписей, поданных ими за выдвижение. После этого было организовано две несанкционированных акции 27 июля и 3 августа, участие в которых обернулось для некоторых граждан административными и уголовными арестами.

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Автор: Тимофей Булочкин
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