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СКР пришел с обыском к Костенку, швырявшему бутылки на незаконном митинге

 Комиссия Совфеда заявила о подстрекательстве через соцсети на акции 10 августа в Москве

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Нетаньяху встретится с Зеленским в Киеве 18 августа

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18:42   11 Августа 2019
Россия

СКР пришел с обыском к Костенку, швырявшему бутылки на незаконном митинге

СКР пришел с обыском к Костенку, швырявшему бутылки на незаконном митинге

Следственный комитет РФ  провел обыски у Валерия Костенка в рамках уголовного дела о массовых беспорядках.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, пишет ФАН.

Валерий Костенок является членом партии «Яблоко» и волонтером незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Кирилла Гончарова. Он был задержан в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве не незаконной акции 27 июля.

Позднее в сеть выложили видео, на котором Костенок на незаконном митинге кидает бутылки в полицию. СКР завел уголовное дело о массовых беспорядках 27 июля.

Организаторами несанкционированных акций протеста стали представители так называемой оппозиции, которых не допустили до выборов из-за махинаций в ходе подписной кампании.

Экс-кандидаты Любовь Соболь, Иван Жданов, Дмитрий Гудков предоставили подписные листы с большим процентом брака и автографами умерших москвичей.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #ск рф #общество

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