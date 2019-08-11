СКР пришел с обыском к Костенку, швырявшему бутылки на незаконном митинге

Следственный комитет РФ провел обыски у Валерия Костенка в рамках уголовного дела о массовых беспорядках.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, пишет ФАН.

Валерий Костенок является членом партии «Яблоко» и волонтером незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Кирилла Гончарова. Он был задержан в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве не незаконной акции 27 июля.

Позднее в сеть выложили видео, на котором Костенок на незаконном митинге кидает бутылки в полицию. СКР завел уголовное дело о массовых беспорядках 27 июля.

Организаторами несанкционированных акций протеста стали представители так называемой оппозиции, которых не допустили до выборов из-за махинаций в ходе подписной кампании.

Экс-кандидаты Любовь Соболь, Иван Жданов, Дмитрий Гудков предоставили подписные листы с большим процентом брака и автографами умерших москвичей.