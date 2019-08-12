Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Новые правила рыболовства обобщат действующие нормы

Новые правила рыболовства обобщат действующие нормы

 Гражданка США учила задержанных на незаконном шествии провокаторов «дурить ментов»

Гражданка США учила задержанных на незаконном шествии провокаторов «дурить ментов»
Эксперт рассказал об условиях, при которых экономика Украины рухнет

Эксперт рассказал об условиях, при которых экономика Украины рухнет

 Украинские националисты порезали мужчине одежду из-за символики РФ

Украинские националисты порезали мужчине одежду из-за символики РФ
Уровень реки Амур у Хабаровска может вырасти еще на 20 сантиметров, сообщает МЧС

Уровень реки Амур у Хабаровска может вырасти еще на 20 сантиметров, сообщает МЧС

 Вашингтон, Лондон, Париж, Абу-Даби и Рим призвали к перемирию в Ливии

Вашингтон, Лондон, Париж, Абу-Даби и Рим призвали к перемирию в Ливии
Новые правила рыболовства обобщат действующие нормы

Новые правила рыболовства обобщат действующие нормы

 Гражданка США учила задержанных на незаконном шествии провокаторов «дурить ментов»

Гражданка США учила задержанных на незаконном шествии провокаторов «дурить ментов»
Эксперт рассказал об условиях, при которых экономика Украины рухнет

Эксперт рассказал об условиях, при которых экономика Украины рухнет

 Украинские националисты порезали мужчине одежду из-за символики РФ

Украинские националисты порезали мужчине одежду из-за символики РФ
Уровень реки Амур у Хабаровска может вырасти еще на 20 сантиметров, сообщает МЧС

Уровень реки Амур у Хабаровска может вырасти еще на 20 сантиметров, сообщает МЧС

 Вашингтон, Лондон, Париж, Абу-Даби и Рим призвали к перемирию в Ливии

Вашингтон, Лондон, Париж, Абу-Даби и Рим призвали к перемирию в Ливии
7:41   12 Августа 2019
Россия

Депутат Госдумы Шерин заявил, что полиция действовала мягко на митинге в субботу

Депутат Госдумы Шерин заявил, что полиция действовала мягко на митинге в субботу

Полиция действовала предельно мягко и уважительно по отношению к участникам согласованного митинга, прошедшего 10 августа на проспекте Сахарова в Москве, уверен депутат Государственной думы Александр Шерин.

Депутат заявил, что полиция уводила «под ручку» тех протестующих, которые игнорировали предупреждения полицейских и продолжали вести себя неподобающим образом.

«Я не участвовал в этом мероприятии, но то, что я увидел по телевизору, могу расценить так: полиция действовала предельно четко, мягко и в какой-то мере даже уважительно по отношению к участникам акции. Забирали и уводили под ручку только тех, кто не воспринимал предупреждений и наглел», — сообщил Шерин в интервью ФАН.

Депутат Госдумы Шерин заявил, что полиция действовала мягко на митинге в субботу

Митинг 10 августа был организован в поддержку кандидатов от «внесистемной оппозиции», не допущенных к выборам в Мосгордуму. ЦИК отказался регистрировать экс-кандидатов Любовь Соболь, Ивана Жданова, Илью Яшина и Дмитрия Гудкова — они получили отказ из-за поддельных подписей, обнаруженных графологами в их подписных листах.

После этого Соболь и ее соратники начали призывать граждан выходить на несогласованные протесты 27 июля и 3 августа, проигнорировав предложение властей согласовать митинг на другую дату. Незаконные акции обернулись для некоторых участников административными и уголовными арестами.

Депутат Госдумы Шерин заявил, что полиция действовала мягко на митинге в субботу

Депутат уверен, что оппозиционеры не должны нарушать закон, им также следует проявлять ум, чтобы не сесть в тюрьму. Он утверждает, что про радикальных оппозиционеров никто не вспомнит после заключения под стражу, даже если они «хотят хорошего для народа».

«И я скажу так: сидящий в тюрьме «оппозиционер» своей стране ничем не поможет. Способы поддержки своих граждан надо выбирать такие, чтобы они не подвергали ни россиян, ни тебя риску уголовной ответственности, лишения свободы», — заявил Шерин.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Читайте полную версию на сайте «Федеральное агентство новостей»
Автор: Тимофей Булочкин
#москва #россия #госдума #политика #митинг #новости #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...