Депутат Госдумы Шерин заявил, что полиция действовала мягко на митинге в субботу

Полиция действовала предельно мягко и уважительно по отношению к участникам согласованного митинга, прошедшего 10 августа на проспекте Сахарова в Москве, уверен депутат Государственной думы Александр Шерин.

Депутат заявил, что полиция уводила «под ручку» тех протестующих, которые игнорировали предупреждения полицейских и продолжали вести себя неподобающим образом.

«Я не участвовал в этом мероприятии, но то, что я увидел по телевизору, могу расценить так: полиция действовала предельно четко, мягко и в какой-то мере даже уважительно по отношению к участникам акции. Забирали и уводили под ручку только тех, кто не воспринимал предупреждений и наглел», — сообщил Шерин в интервью ФАН.

Митинг 10 августа был организован в поддержку кандидатов от «внесистемной оппозиции», не допущенных к выборам в Мосгордуму. ЦИК отказался регистрировать экс-кандидатов Любовь Соболь, Ивана Жданова, Илью Яшина и Дмитрия Гудкова — они получили отказ из-за поддельных подписей, обнаруженных графологами в их подписных листах.

После этого Соболь и ее соратники начали призывать граждан выходить на несогласованные протесты 27 июля и 3 августа, проигнорировав предложение властей согласовать митинг на другую дату. Незаконные акции обернулись для некоторых участников административными и уголовными арестами.

Депутат уверен, что оппозиционеры не должны нарушать закон, им также следует проявлять ум, чтобы не сесть в тюрьму. Он утверждает, что про радикальных оппозиционеров никто не вспомнит после заключения под стражу, даже если они «хотят хорошего для народа».