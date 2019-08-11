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18:06   11 Августа 2019
Россия

Клюева и Королева выиграли золото ЧЕ в прыжках в воду с трехметрового трамплина

Клюева и Королева выиграли золото ЧЕ в прыжках в воду с трехметрового трамплина

Российские спортсменки Ульяна Клюева и Виталия Королева стали первыми в синхронных прыжках с трехметрового трамплина на чемпионате Европы в Киеве.

Россиянки показали результат 290,70 балла. Серебро взяли немки Лина Хентшель и Тина Пунцель, набрав 288,87 балла, на третьем месте оказались украинские спортсменки Виктория Кесарь и Анна Письменская (287,37 балла).

Также 18-летняя Королева накануне взяла первое место в прыжках с метрового трамплина, набрав 266,70 балла. Также она завоевала серебро в командных соревнованиях.

Чемпионат Европы завершается в воскресенье, 11 августа.

Ранее спортсмен из России Евгений Кузнецов завоевал на ЧЕ по прыжкам в воду две золотые медали.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #спорт #общество #чемпионат европы

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