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Полиция классифицировала стрельбу в норвежской мечети как теракт

Полиция классифицировала стрельбу в норвежской мечети как теракт

 Автомобиль врезался в террасу бара в Испании

Автомобиль врезался в террасу бара в Испании
17:37   11 Августа 2019
Весь мир

Полиция классифицировала стрельбу в норвежской мечети как теракт

Полиция классифицировала стрельбу в норвежской мечети как теракт

Полиция Норвегии считает, что стрельба в мечети в пригороде Осло является попыткой совершения теракта. Помощник начальника полиции Руне Скьольд сообщил, что этот инцидент расследуется как попытка устроить террористический акт, пишет Al Jazeera.

По данным правоохранителей, по предварительной версии, подозреваемый действовал в одиночку. Ему уже предъявили обвинения в убийстве и покушении на убийство.

Ранее в пригороде Осло в мечети произошла стрельба, в результате нападения пострадал один человек. Нападавший был задержан.

Позже полиция обнаружила в доме подозреваемого тело женщины, которую он, предположительно, застрелил до того, как направился в мечеть.

Российское посольство в Осло сообщило, что россияне при нападении не пострадали.

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Автор: Ольга Шпакова
#происшествия #стрельба #мечеть #весь мир #норвегия #осло

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