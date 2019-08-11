Более 50 тысяч человек посетили байк-шоу в Крыму

Байк-шоу «Тень Вавилона», организованное мотоклубом «Ночные волки», открылось в субботу в Севастополе: более 50 тысяч человек посетили мероприятие в первый день, в том числе и президент РФ Владимир Путин.

В программе байк-шоу были пиротехнические и музыкальные выступления, также зрителям продемонстрировали трюки на мотоциклах и концерт с участием популярных российских музыкантов. О количестве людей, посетивших шоу, сообщается на сайте городского правительства. Это одиннадцатое по счету выступление мотоклуба с 2009 года.

10 августа российский лидер Владимир Путин приехал в Крым на организованное «Ночными волками» байк-шоу. Он прибыл на мероприятие за рулем мотоцикла «Урал» с российским флагом, вместе с президентом приехали глава Крыма Сергей Аксенов и градоначальник Севастополя Михаил Развозжаев.

Ранее 28 июля премьер-министр Дмитрий Медведев прибыл в Севастополь на парад кораблей в честь Дня ВМФ России: он наблюдал за военно-морским парадом с трибуны, открывающей вид на Севастопольскую бухту.