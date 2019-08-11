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Автомобиль врезался в террасу бара в Испании

Автомобиль врезался в террасу бара в Испании

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16:59   11 Августа 2019
Весь мир

Автомобиль врезался в террасу бара в Испании

Автомобиль врезался в террасу бара в Испании

Автомобиль врезался в террасу бара в испанском городе Жирона, десять человек пострадали. Инцидент произошел накануне, 10 августа.

Как пишет местное издание Pais, люди получили травмы разной степени тяжести. К месту происшествия прибыли машины скорой помощи и правоохранители. Четырехлетняя девочка в тяжелом состоянии была доставлена в больницу на вертолете.

Водитель сдал тест на алкоголь, который оказался отрицательным. Согласно предварительной версии, водитель не справился с управлением. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства происшествия.

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Автор: Ольга Шпакова
#происшествия #испания #весь мир

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