Автомобиль врезался в террасу бара в Испании

Автомобиль врезался в террасу бара в испанском городе Жирона, десять человек пострадали. Инцидент произошел накануне, 10 августа.

Как пишет местное издание Pais, люди получили травмы разной степени тяжести. К месту происшествия прибыли машины скорой помощи и правоохранители. Четырехлетняя девочка в тяжелом состоянии была доставлена в больницу на вертолете.

Водитель сдал тест на алкоголь, который оказался отрицательным. Согласно предварительной версии, водитель не справился с управлением. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства происшествия.