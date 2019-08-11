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17:37   11 Августа 2019
Россия

США вмешиваются в московские выборы через «шпионов» и зарубежные радиостанции

США вмешиваются в московские выборы через «шпионов» и зарубежные радиостанции

Полиция во время митинга на площади Сахарова в Москве задержала женщину с гражданством США. В автозаке американка помогала другим его участникам избежать административной ответственности и проводила юридические консультации. Член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков не исключил, что таким образом США пытаются лишний раз вмешаться в московские выборы. Об этом он рассказал «Политике Сегодня».

«Я могу допустить математическую вероятность, что совершенно случайно обладательница американского гражданства оказалась в автозаке, при этом была юридически прекрасно подкована»,  — говорит Примаков, дополняя, что любые антиправительственные выступления, согласованные или нет, будут получать поддержу из-за рубежа от наших политический оппонентов.  

США вмешиваются в московские выборы через «шпионов» и зарубежные радиостанции

Политолог и профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчав напомнил читателям «Политики Сегодня», что вмешательство США было всегда, и оно происходит на более высоком уровне: достаточно послушать такие радиостанции, как «Радио Свобода» или «Голос Америки», которые спонсируются из бюджета Соединенных Штатов.

«Они призывали людей выходить на митинги. Освещали их: в негативном свете показывали власть, в позитивном действия протестующих в том числе и тех, кто участвует в незаконных акциях. Это является прямым государственным вмешательством США в выборы», — уверен политолог.

США вмешиваются в московские выборы через «шпионов» и зарубежные радиостанции

Вызывает вопросы и деятельность посольства США в России. Недавно ведомство опубликовало справку для посетителей митинга 10 августа. В Совете Федерации заявили, что некоторые его части можно трактовать как подстрекательство к незаконным действиям. А еще раньше был опубликован маршрут незаконного марша 3 августа в Москве на русском языке. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла это вмешательством во внутренние дела России.

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Автор: Валерия Крутецкая
#москва #россия #сша #митинг #мосгордума

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