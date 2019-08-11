«Оппозиционеры» после митинга на Сахарова громили машины и травили дымом толпу

После согласованного митинга на проспекте Сахарова в субботу, 10 августа, часть протестующих прошла по центральный улицам и вот, что из этого вышло. Хулиганы закидали машины камнями, разбили окна, бросили зажженные дымовые шашки на проезжую часть, передает ФАН.

На видео, которое обнародовали на You-Tube видно, как мужчина выходит из внедорожника, который задымился после выброшенной на проезжую часть шашки.

Также в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Москва: Инструкция по применению» опубликовали видео, где неизвестный разбивает лобовое стекло машины, припаркованной возле тротуара. Очевидцы отметили, что кто-то разбил боковое окно еще одного автомобиля.

Сейчас неизвестно, кто именно устроил погром, однако на митинг пришли не только москвичи, но различные фрики, бомжи, а также привезенная с регионов массовка. Большинство граждан после бесплатного концерта разошлись по домам, а хулиганы пошли портить чужое имущество.

Согласованный концерт-митинг организовали, чтобы поддержать кандидатов, которых не допустили в выборов в Московскую городскую думу. Однако в подписных листах юриста ФБК Любови Соболь, муниципального депутата Красносельского округа Москвы Ильи Яшина, сына депутата Госдумы Дмитрия Гудкова и директора ФБК Ивана Жданова обнаружили подписи не только мертвецов, но и выдуманных людей.