Комиссия Совфеда заявила о подстрекательстве через соцсети на акции 10 августа в Москве

Информацию о фактах подстрекательства через западные соцсети на субботнем митинге в Москве получила комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета: протестующим «советовали» двигаться к особо охраняемым объектам.

По данным московского управления МВД, согласованный митинг 10 августа посетили около 15-20 тысяч человек, москвичами из присутствующих оказалась лишь треть — остальные участники акции специально съехались на мероприятие в Москву из области и других регионов РФ.

«Мы проверяем данные, которые к нам поступили. Целый ряд людей, находившихся вчера в районе проспекта Сахарова, стали получать сообщения от соцсетей, на которые они не были подписаны. Эти сообщения призвали двигаться к особо охраняемым объектам, в частности администрации президента», — заявил председатель комиссии Андрей Климов в интервью РИА Новости.

Климов заявил, что комиссия неоднократно предупреждала об использовании YouTube с целью подстрекательства в политических мероприятиях.

Ранее Роскомнадзор отправил официальный запрос в адрес американской компании Google с требованием пресечь рекламу несогласованных митингов на YouTube. Сообщалось, что пользователи видеохостинга получали push-уведомления о незаконных акциях в Москве, хотя даже не были подписаны на тематические каналы.