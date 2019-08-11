Полиция корректно отработала на митинге-концерте на Сахарова

Правоохранители вели себя крайне демократично на субботнем фрик-митинге на проспекте Академика Сахарова, считает представитель «Офицеров России» Сергей Липовой.

Согласованный городскими властями митинг-концерт в поддержку экс-кандидатов в Мосгордуму, не допущенных на выборы из-за поддельных подписей, состоялся 10 августа. Представители так называемой «оппозиции» для привлечения людей на свое мероприятие решили позвать музыкантов и блогеров, а также пригласили людей для создания массовки. Их старания не увенчались успехом - митинг собрал около 20 тысяч участников, хотя в Москве живет 12 миллионов человек. Безопасность на акции обеспечивали сотрудники Росгвардии и МВД.

Председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в беседе с «ПолитЭкспертом» отметил, что работа правоохранителей выполнялась в соответствии с законом и без каких-либо нарушений. Стражи порядка задержали только провокаторов, представляющих угрозу для других людей.

Липовой подчеркнул, что согласованное политическое мероприятие прошло демократично, правоохранители отработали в рамках закона и никаких эксцессов не произошло.

Стоит отметить, что после завершения митинга-концерта провокаторы призывали людей продолжить акцию, устроив незаконное шествие по улицам столицы. Их поддержали только около трех тысяч человек. По факту, они и являются так называемым протестным потенциалом, отмечает издание. То есть, в Москве его просто нет.

По данным МВД, на незаконном шествии задержали 136 дебоширов за провокации правоохранителей и нарушение порядка.