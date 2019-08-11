Жители Ачинского района обратились за материальной помощью после взрывов

Представитель администрации Ачинского района в воскресенье, 11 августа, сообщил, что более 800 жителей обратились за получением материальной помощи после серии взрывов на складе боеприпасов. По его словам, в консультационные пункты, которые организовала районная администрация, с заявлениями обратились 780 жителей деревень Каменка, Малый Улуй, поселка Ключи, собственники дачных участков садового общества «Чистый ручей».

«В управлении районной социальной защиты населения зарегистрировали еще порядка 70 заявлений», — добавили в администрации.

Денежную компенсацию получили 58 человек на общую сумму более 550 тысяч рублей. Деньги выделили из краевого бюджета, чтобы помочь гражданам, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Впервые склады в Ачинском районе взорвались и загорелись 5 августа. В пятницу, 9 августа, прогремела новая серия взрывов. По информации министерства обороны РФ, заряды детонировали после попадания молнии.