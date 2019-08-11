Реклама незаконных митингов может обернуться для YouTube блокировкой Роскомнадзора

Роскомнадзор отправил официальный запрос в адрес американской компании Google с требованием пресечь рекламу несогласованных митингов на видеохостинге YouTube.

В ведомстве отметили, что лица, заинтересованные в организации несанкционированных акций, покупают у YouTube рекламу — в частности, специальные push-уведомления, оповещающие пользователей хостинга о незаконных массовых мероприятиях 27 июля и 3 августа, накануне федеральных и региональных выборов.

«По имеющейся информации, ряд структур, имеющих YouTube-каналы, приобретают у YouTube рекламные инструменты (такие как push-уведомления) с целью распространения информации о несанкционированных (незаконных) массовых мероприятиях, в том числе направленных на срыв выборов федерального и регионального значения», — заявили в Роскомнадзоре.

Отмечается, что уведомления получают не только подписанные на «оппозиционных» блогеров пользователи, но и те, которые не подписаны на подобные каналы в YouTube.

Если Google не примет необходимые меры, то такой ответ Роскомнадзор будет расценивать как попытку вмешательства в суверенные дела государства, враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в России. В таком случае, регулятор оставляет за собой право на «адекватную реакцию».

Ранее сообщалось, что либеральное издание «Новая газета» без ссылки на источник опубликовало ложную информацию якобы о коме одного из задержанных за нарушения после вчерашнего митинга в Москве. Информацию об отеке мозга и диабетической коме своего подзащитного опровергла его адвокат, заявив, что он находится в сознании.