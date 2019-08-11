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15:54   11 Августа 2019
Россия

Молодежные фестивали на ВДНХ и в Парке Горького собрали около 120 тысяч москвичей

Молодежные фестивали на ВДНХ и в Парке Горького собрали около 120 тысяч москвичей

Фестивали на ВДНХ и в Парке Горького 10 августа собрали более 120 тысяч москвичей, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

На ВДНХ организаторы проводят Молодежный уикенд и «Ритм моего города», а на Пушкинской набережной для москвичей устроили фестивали воздушной гимнастики и музыкально-гастрономический фестиваль Meat&Beat, где спели Глюкоза, Бьянка, Полина Гагарина, «Градусы» и Егор Крид.

Фестиваль молодежной культуры со стрит-артом, на котором выступили многие известные музыканты, собрал около 70 тысяч человек. Для горожан и гостей города свои композиции исполнили Лигалайз, духовой оркестр Dizzi Boyz Brass Band.

А в Парке Горького развернулось живое представление сотен воздушных гимнастов из Таллина, Минска, Северной столицы и других городов.

Дети тоже были обеспечены интересным досугом - для них организаторы устроили мастер-классы по полету на воздушной трапеции и жонглированию.

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Автор: Ольга Шпакова
#москва #россия #общество #фестиваль

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