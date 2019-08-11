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15:26   11 Августа 2019
Россия

Климов заявил, что зарубежные силы подстрекали к беспорядкам на митинге в Москве через YouTube

Климов заявил, что зарубежные силы подстрекали к беспорядкам на митинге в Москве через YouTube

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в воскресенье, 11 августа, заявил, что для манипулировании митингующими использовали информационно-компьютерные технологии, в том числе американский видеохостинг YouTube. По его словам, у СФ есть информация, что на согласованном митинге, который состоялся в субботу, 10 августа, зарубежные оппоненты использовали информационно-компьютерные технологии, чтобы манипулировать россиянами. 

«Проще говоря, люди ни с того ни с сего начали получать на свои гаджеты информацию из источников, на которые никогда не подписывались», — сказал сенатор.

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Автор: Анатолий Кубарев
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