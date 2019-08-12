Бессмысленные митинги оппозиции обходятся Москве в сотни миллионов рублей

С точки зрения международного права российская система пресечения незаконных митингов является самой мягкой из тех, что существуют в развитых странах мира. Так считает общественный деятель Сергей Карнаухов, в статусе вице-губернатора Кировской области по безопасности и борьбе с коррупцией инициировавший расследование по фактам возможного хищения в «Кировлесе» в 2009 году. Он поделился мнением с «Политикой cегодня».

Российская полиция применяет только методы предупреждения опасности: например, резиновые дубинки. Нанести увечья или серьезные травмы ей невозможно — это самое гуманное средство.

«Как бы оно не выглядело: нужно понимать, что это гнущееся резиновое изделие. Дети такими играют. Но может оно чуть пожестче», — говорит Карнаухов.

Полиция, по мнению эксперта, обращается с людьми, как в детском садике: таскает на руках. Люди во время задержания дают интервью, делают селфи, улыбаются, будто находятся на развлечении.

«Использовать полицию в качестве "аттракционов выходного дня" нехорошо», — считает Карнаухов.

Проблема состоит в том, что каждый такой аттракцион влетает в копеечку и бьет не только по региональному, но и по федеральному бюджету страны. Общественный деятель заметил, каждый протест обходится властям от 150 миллионов рублей. Незаконный марш, который прошел 3 августа, обошелся более чем в 200 миллионов рублей, поскольку было использовано много ресурсов полиции, скорой помощи, средств связи.

«Тратятся деньги на бензин, на парковки. Было использовано более 30 спецгрупп. Работает нереальная индустрия. Оппозиции это все сходит с рук. Оппозиция должна сказать большое спасибо государству за то, что оно все это терпит», — резюмировал собеседник агентства.

Напомним, что митинг-концерт 10 августа в Москве посетили около 15 тысяч человек. Акции анонсировали и другие города России. В Екатеринбурге, в котором проживает порядка 1,5 миллионов человек, удалось собрать всего 70 человек. В Челябинске — 20 человек, во Владивостоке — восемь, в Красноярске — десять. В Омске и Иркутске акция собрала 60 и 45. Член ОП РФ Максим Григорьев объяснил малую явку тем, что «митинговая» повестка не актуальна для регионов.