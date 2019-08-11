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15:04   11 Августа 2019
Россия

Российские оружейники на Армейских играх в КНР испытывают двойную нагрузку

Российские оружейники на Армейских играх в КНР испытывают двойную нагрузку

Руководитель управления эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения общевойскового назначения главного ракетно-артиллерийского управления министерства обороны РФ Михаил Филатов в воскресенье, 11 августа, сообщил, что российское отделение реактивных систем залпового огня участвует в большем количестве конкурсов Армейских международных игр, чем соперники. По его словам, отделение РСЗО, которое выступало в пятницу, 9 августа, вошло в состав отделения артиллерийского вооружения​​​.

«То есть когда мы выступаем на гаубице, они там же. На них ложится двойная нагрузка, и проявлять они должны двойное упорство», — объяснил полковник.

Сегодня российской команде вместе с армянскими, китайскими, иранскими, казахстанскими и узбекистанскими соперниками нужно было выявить и устранить неисправности в автоматических винтовках QBZ95-1, пистолетах QSZ92 и пулеметах QJB95-1. Оружие производят в КНР и у него нет аналогов в РФ, поэтому российские военные освоили винтовки, пистолеты и пулеметы уже в КНР во время тренировок перед официальным стартом игр.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #китай #общество #армейские игры 2019

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