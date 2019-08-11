Американская Википедия гордо называет себя независимым и аполитичным ресурсом, однако когда дело доходит до массовых беспорядков и цветных революций, администрация старается занять «правильную» сторону.

Википедия является одним из крупнейших источников информации в сети и с момента своего создания ресурс подвергается критике за предвзятость и фактологические ошибки. Существуют даже такие особые термины, называющие те или иные проблемы ресурса – «удализм», «инклюзионизм», «война правок» и прочие. Пользователи считают, что все проблемы Википедии являются результатом внутриадминистративной борьбы. Все правки, удаления и переписывания статей зачастую курируются США, где находится штаб-квартира администрации ресурса и используются в глобальной информационной войне, уверены многие эксперты.

Поэтому Википедию часто блокируют в Китае, Турции, Иране, Сирии и других неугодных Западу странах. Это произошло потому, что портал стал информационной площадкой для многочисленных группировок и пропагандистов, но администрация интернет-площадки отказалась разбираться с этим.

Администраторы Википедии также показали свою ангажированность, в 2017 году запретив использовать в качестве источника информации газету Daily Mail из-за консервативной позиции редакции, как решили многие пользователи и эксперты.

Сейчас в таком же положении оказались несколько российских изданий и Федеральное агентство новостей, которое занимается журналистскими расследованиями, в том числе о деятельности "несистемной" оппозиции.

За несколько недель до блокировки ФАН, администрация русскоязычной Википедии удалила аккаунты ряда авторов, которые указывали настоящую, но положительную информацию об общественной деятельности известных российских чиновников и политиков.

Это лишний раз указывает на предвзятое отношение администраторов Википедии к тем или иным событиям, но зато оно всегда совпадает с мнением Вашингтона.