Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Климов заявил, что зарубежные силы подстрекали к беспорядкам на митинге в Москве через YouTube

Климов заявил, что зарубежные силы подстрекали к беспорядкам на митинге в Москве через YouTube

 Администрация Wikipedia неприкрыто транслирует мнение Вашингтона

Администрация Wikipedia неприкрыто транслирует мнение Вашингтона
Нетаньяху встретится с Зеленским в Киеве 18 августа

Нетаньяху встретится с Зеленским в Киеве 18 августа

 Киевские власти обыскали танкер в Херсоне из-за посещения Севастополя

Киевские власти обыскали танкер в Херсоне из-за посещения Севастополя
Российские журналисты выяснили истинные мотивы сотрудников американского CNN в ЦАР

Российские журналисты выяснили истинные мотивы сотрудников американского CNN в ЦАР

 Президент Ирана встретится в Сочи отдельно с лидерами РФ и Азербайджана

Президент Ирана встретится в Сочи отдельно с лидерами РФ и Азербайджана
Климов заявил, что зарубежные силы подстрекали к беспорядкам на митинге в Москве через YouTube

Климов заявил, что зарубежные силы подстрекали к беспорядкам на митинге в Москве через YouTube

 Администрация Wikipedia неприкрыто транслирует мнение Вашингтона

Администрация Wikipedia неприкрыто транслирует мнение Вашингтона
Нетаньяху встретится с Зеленским в Киеве 18 августа

Нетаньяху встретится с Зеленским в Киеве 18 августа

 Киевские власти обыскали танкер в Херсоне из-за посещения Севастополя

Киевские власти обыскали танкер в Херсоне из-за посещения Севастополя
Российские журналисты выяснили истинные мотивы сотрудников американского CNN в ЦАР

Российские журналисты выяснили истинные мотивы сотрудников американского CNN в ЦАР

 Президент Ирана встретится в Сочи отдельно с лидерами РФ и Азербайджана

Президент Ирана встретится в Сочи отдельно с лидерами РФ и Азербайджана
15:23   11 Августа 2019
Россия

Администрация Wikipedia неприкрыто транслирует мнение Вашингтона

Администрация Wikipedia неприкрыто транслирует мнение Вашингтона

Американская Википедия гордо называет себя независимым и аполитичным ресурсом, однако когда дело доходит до массовых беспорядков и цветных революций, администрация старается занять «правильную» сторону.

Википедия является одним из крупнейших источников информации в сети и с момента своего создания ресурс подвергается критике за предвзятость и фактологические ошибки.   Существуют даже такие особые термины, называющие те или иные проблемы ресурса – «удализм», «инклюзионизм», «война правок» и прочие. Пользователи считают, что все проблемы Википедии являются результатом внутриадминистративной борьбы. Все правки, удаления и переписывания статей зачастую курируются США, где находится штаб-квартира администрации ресурса и используются в глобальной информационной войне, уверены многие эксперты.

Поэтому Википедию часто блокируют в Китае, Турции, Иране, Сирии и других неугодных Западу странах. Это произошло потому, что портал стал информационной площадкой для многочисленных группировок и пропагандистов, но администрация интернет-площадки отказалась разбираться с этим.

Администраторы Википедии также показали свою ангажированность, в 2017 году запретив использовать в качестве источника информации газету Daily Mail из-за консервативной позиции редакции, как решили многие пользователи и эксперты.

Сейчас в таком же положении оказались несколько российских изданий и Федеральное агентство новостей, которое занимается журналистскими расследованиями, в том числе о деятельности "несистемной" оппозиции.

За несколько недель до блокировки ФАН, администрация русскоязычной Википедии удалила аккаунты ряда авторов, которые указывали настоящую, но положительную информацию об общественной деятельности известных российских чиновников и политиков.

Это лишний раз указывает на предвзятое отношение администраторов Википедии к тем или иным событиям, но зато оно всегда совпадает с мнением Вашингтона.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#россия #сша #общество #wikipedia

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...