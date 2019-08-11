Около 240 тысяч человек поучаствовали в богослужениях по случаю Курбан-байрама в Москве
Тысячи мусульман в воскресенье, 11 августа, собрались в Московской соборной мечети, чтобы поучаствовать в праздничном намазе в честь Курбан-байрама. Верующие пришли еще до рассвета. Многие мусульмане слушали проповедь снаружи, где для них расстелили коврики. После завершения намаза люди разойдутся по домам и отметят праздник с близкими. В 2019 году на торжестве в Москве собралось рекордное число верующих.
Российский лидер и премьер-министр поздравили мусульман с праздником. По их словам, Курбан-байрам знаменует окончание паломничества к святым местам, служит единению людей, укреплению непреходящих ценностей любви, добра и милосердия.
Перед намазом крымский муфтий Эмирали Аблаев призвал мусульман к единству, взаимопониманию и поддержке друг друга. Чеченский лидер Рамзан Кадыров объявил выходными днями 12 и 13 августа. Жители Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Адыгеи и Крыма тоже не работают в понедельник, 12 августа.
Поздравляю мусульман с праздником Курбан-байрам! https://t.co/wJcVghRaSZ #Крым #Россия pic.twitter.com/3RuXtzD93w— Сергей Аксёнов (@aksenov_sv) 11 августа 2019 г.