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14:33   11 Августа 2019
Россия

Около 240 тысяч человек поучаствовали в богослужениях по случаю Курбан-байрама в Москве

Около 240 тысяч человек поучаствовали в богослужениях по случаю Курбан-байрама в Москве

Тысячи мусульман в воскресенье, 11 августа, собрались в Московской соборной мечети, чтобы поучаствовать в праздничном намазе в честь Курбан-байрама. Верующие пришли еще до рассвета. Многие мусульмане слушали проповедь снаружи, где для них расстелили коврики. После завершения намаза люди разойдутся по домам и отметят праздник с близкими. В 2019 году на торжестве в Москве собралось рекордное число верующих.

Российский лидер и премьер-министр поздравили мусульман с праздником. По их словам, Курбан-байрам знаменует окончание паломничества к святым местам, служит единению людей, укреплению непреходящих ценностей любви, добра и милосердия.

Перед намазом крымский муфтий Эмирали Аблаев призвал мусульман к единству, взаимопониманию и поддержке друг друга. Чеченский лидер Рамзан Кадыров объявил выходными днями 12 и 13 августа. Жители Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Адыгеи и Крыма тоже не работают в понедельник, 12 августа.

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #россия #мусульмане #курбан-байрам

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