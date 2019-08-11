Нетаньяху встретится с Зеленским в Киеве 18 августа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прилетит в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским 18 августа, после чего главы стран примут участие в церемонии поминовения погибших от рук немецко-фашистских войск во время Великой отечественной войны. Об этом заявили в пресс-службе израильского МИД.

«18 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетает в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, примет участие в церемонии поминовения погибших в Бабьем Яру и других мероприятиях», — сказано в заявлении пресс-службы .

В годы Великой Отечественной войны нацистские войска использовали Бабий Яр в северо-западной части Киева для массовых расстрелов мирных жителей, большую часть которых составляли евреи: по разным данным, там было убито до 200 тысяч человек.

Ранее Нетаньяху провел переговоры с секретарем российского Совета безопасности Николаем Патрушевым — основными темами для беседы были борьба с терроризмом и безопасность россиян, находящихся в Израиле. До этого Нетаньяху поблагодарил РФ и президента Путина за внимание к израильской безопасности.