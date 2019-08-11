Президент Ирана встретится в Сочи отдельно с лидерами РФ и Азербайджана

Представитель пресс-службы администрации президента Ирана Парвиз Эсмаили в воскресенье, 11 августа, сообщил, что иранский лидер Хасан Роухани в рамках саммита в Сочи отдельно встретиться с российским и азербайджанским коллегами. По его словам, президенты обсудят важнейшие вопросы сотрудничества Москвы,Тегерана и Баку.

По итогам саммита Россия-Иран-Азербайджан президенты примут совместное заявление, резюмировал Парвиз Эсмаили. Роухани, Путин и Алиев встретятся в Сочи в среду, 14 августа. Предыдущая встреча лидеров состоялась в рамках саммита «каспийской пятерки» в августе 2018 года, тогда подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.