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20:02   11 Августа 2019
Россия

Москвичи не заинтересовались митингом «оппозиции», несмотря на бесплатный рэп-концерт

Москвичи не заинтересовались митингом «оппозиции», несмотря на бесплатный рэп-концерт

Оппозиция провалила согласованный митинг на проспекте Сахарова в Москве, несмотря на попытки привлечь как можно больше молодежи посредством концерта популярных музыкантов, блогеров и даже комиков.

В субботу 10 августа в центре столицы прошел согласованный митинг в поддержку незарегистрированных из-за брака в подписных листах экс-кандидатов в Мосгордуму. По данным московского управления МВД, акцию посетили около 15-20 тысяч человек, но только треть из них оказались москвичами — остальные участники намеренно съехались на мероприятие в Москву из других городов.

Публицист и историк Николай Стариков отметил, что для такой мощной медийной поддержки популярными артистами акцию посетило слишком мало людей.

«Пришло же совсем небольшое количество людей при такой мощной поддержке, не говоря уже об огромном ресурсе СМИ, о постоянных призывах со стороны иностранных государств. Замах был на рубль, результат на копейку», – отметил Стариков в интервью порталу «ПолитРоссия».

стариков

Историк отметил, что большинство из присутствующих протестующих не интересуются не допущенными до предвыборной гонки бывшими кандидатами, которым ЦИК отказал из-за многочисленных нарушений при сборе подписей за их выдвижение: там обнаружились автографы мертвецов и подписи несуществующих людей.

«Выборы в Мосгордуму волнуют среднестатистического россиянина значительно меньше, чем пенсионная реформа. Еще часть молодежи приходит посмотреть на музыкантов, и им совершенно все равно, что там говорится», – заключил эксперт.  

стариков

Ранее известный блогер Дмитрий Пучков назвал организующую протесты российскую оппозицию «группой людей», не отражающих интересы хоть каких-нибудь россиян, в частности, москвичей.

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Автор: Тимофей Булочкин
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