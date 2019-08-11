Молодежь на митинге интересовали выступления рэперов, а не «страсти оппозиции»

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич заявил, что участники вчерашнего митинга-концерта посетили мероприятие ради выступления музыкантов.

В субботу на проспекте Академика Сахарова состоялся концерт, который представители так называемой оппозиции выдали за митинг. На мероприятии выступили популярные среди молодежи российские музыканты Face, «Айспик», «Кровосток», рэпер Oxxxymiron, также на акции отметился блогер Юрий Дудь.

По данным ГУ МВД Москвы, мероприятие собрало около 20 000 человек, однако большинство людей собрались послушать живое выступление рэперов.

Малькевич отметил, что митинг 10 августа стал свидетельством полного краха лидеров «несистемной оппозиции», пишет ФАН.

Ранее сторонники Навального пытались вытащить граждан на свои акции и они собирали 3-5 тысяч человек, а вчерашний митинг собрал гораздо больше народа именно за счет того, что там собрались понятные им лидеры — Oxxxymiron, Face и даже Дудь.

Произошел "тектонический сдвиг" - перенос внимания общественности с непопулярных фриков вроде Навального и Соболь на известных российских исполнителей, отметил Малькевич. Молодежь готова идти за ними и посещать такие акции ради них, но не ради навальнистов типа Соболь или Яшина.

«Face в разы ценнее, важнее и авторитетней, чем люди, которые пытались разжигать совершенно непонятные им страсти вокруг выборов в Мосгордуму, которые вчера вообще никого не касались и не интересовали», — считает глава Фонда защиты национальных ценностей.

СМИ отмечает, что, действительно, вчерашний митинг-концерт посетили преимущественно студенты и школьники.

Малькевич напомнил, что бывший британский премьер-министр Уинстон Черчилль когда-то говорил: «Кто в молодости не был радикалом — у того нет сердца, кто в зрелости не стал консерватором — у того нет ума».