«Оппозиция» накрутила «белый счетчик» для отчета перед заказчиками

Данные «белого счетчика» о 60 тысячах участниках согласованной акции в Москве ложны, уверен общественный деятель, в статусе вице-губернатора Кировской области по безопасности и борьбе с коррупцией Сергей Карнаухов.

«Белый счетчик — организация, которая создавалась для того, чтобы компенсировать те численные потери, которые оппозиция периодически имела на митингах и создавать альтернативную картинку. Поэтому говорить о доверии счетчику просто смешно», — рассказал эксперт.

Площадь Сахарова, на которой собирались граждане, вмещает до 62 тысяч при условии, что люди стоят плотно друг к другу. Однако она была занята не полностью: если посмотреть сверху, люди с зонтиками, словно дробь, рассыпались по половине площади. Напомним, что по данным МВД, акцию посетили около 20 тысяч человек. Только треть из них — жители Москвы. Остальные — нагнанная массовка из регионов, маргиналы, которым нечем заняться, и подростки, что просто пришли на бесплатный концерт.

Накручивать масштабы акции пытались и по другим причинам. Существуют показатели KPI, которые оценивают активность работы организаторов протестного митинга перед заказчиками, рассказал Карнаухов. Данные о преувеличенных масштабах митинга — один из инструментов для увеличения численности на следующих акциях.

По мнению эксперта, организаторы мероприятия допустили ошибку, о которой пишут в учебниках по маркетингу.

«Когда вы в расчете на получение прибыли, делаете бесплатную акцию — часто это является основой провала. Намного честнее было бы продавать билеты на митинг. Если бы они продавали билеты, то людей пришло бы больше», — уверен Карнаухов.

Собеседник агентства отметил, что вчерашнее мероприятие было верхом бессмысленности. Внятного «мессенджа» зрители так не услышали.

«Ни один человек, которого вы опросите не сможет внятно сказать: зачем этот митинг, зачем он туда пришел и чего он сам хочет. Сколько людей я вчера не спросил, у меня было недоумение. Сборище безумцев какое-то», — заметил Карнаухов.

В обществе взрастили некоторое количество отличных от других людей, считает собеседник агентства.

«Оно очень небольшое, оно находится на погрешности статистической, которое мы относим к психически нездоровым людям», — резюмировал Карнаухов.

Концерт-митинг инфицировали юрист ФБК Любовь Соболь, муниципальный депутат Красносельского округа Москвы Илья Яшин и сын депутата Госдумы Дмитрий Гудков. Все они были не допущены до выборов в Мосгордуму из-за сфальсифицированных автографов избирателей. В подписных листах «оппозиционеров» значились данные не только умерших, но и выдуманных людей.