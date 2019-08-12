Блогер усомнился в праве иногородних «оппозиционеров» говорить от лица москвичей

Общественный деятель и блогер Эрнест Макаренко, который следил за столичным согласованны митингом 10 августа, заявил, что подавляющее большинство людей пришли на проспект Академика Сахарова как на «бесплатную субботнюю тусовку». По его словам, люди выкрикивали «ЛГБТ- и дико провокационные, совершенно экстремистские лозунги».

Макаренко в комментарии Nation news объяснил, что согласованный митинг посетили граждане, которые даже не знали имен незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, также приехало много иногородних. Блогер отметил, что лично разговаривал с людьми на улице, поэтому знает, что московские избиратели в большинстве своем — совершенно другого мнения.

«Эта так называемая «оппозиция», которая пытается присвоить себе право говорить от лица большинства жителей Москвы и даже страны — это абсолютные самозванцы в этом плане», — добавил Эрнест Макаренко.

По информации столичного ГУ МВД, в субботу на проспекте Сахарова собралось до 20 тысяч человек. Однако в согласованном митинге поучаствовали не только политически активные москвичи и музыканты, но и трансвеститы, цыгане и пьяные люди.