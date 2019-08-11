Суд не стал арестовывать телережиссера по делу о беспорядках в Москве

Басманный суд Москвы решил решил не арестовывать фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля — режиссера телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева.

Ранее СКР просил суд арестовать нарушителя. Васильев подозревается в совершении преступления по части 2 статьи 212 УК РФ.

Ранее ряд оппозиционных изданий распространил ложную информацию о том, что у задержанного после митинга в Москве Васильева якобы кома и отек мозга.

Васильева задержали 10 августа по делу о массовых беспорядках, его сахар поднялся до критического уровня и он был госпитализирован, о чем проинформировала его адвокат Татьяна Прилипко.

«Новая газета» без ссылки на источник написала, что Васильев впал в диабетическую кому, но адвокат опровергла новость и издание обновило информацию.

В субботу правоохранители задержали 136 провокаторов, устроивших после митинга несанкционированное шествие с призывами к агрессии, несмотря на предупреждения СК об уголовной и административной ответственности.

Сам митинг собрал около 20 тысяч человек, однако москвичей на политическое мероприятие, превратившееся в рэп-концерт, было немного. Было установлено, что на акцию приехали жители близлежащих регионов, массовка и даже цыганский табор.

До этого в Москве состоялось несколько несанкционированных митингов, устроенных с целью поддержать недопущенных до выборов кандидатов в Мосгордуму, которым отказали из-за фальшивок и автографов мертвых душ в подписных листах.

Организаторы незаконных мероприятий находятся под административным арестом.