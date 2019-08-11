Блэкаут в Великобритании мог случиться только из-за диверсии

В последние месяцы британская пресса не раз потешалась над Венесуэлой, которая раз за разом погружалась в темноту. И вот 9 августа жители Лондона и некоторых других районов страны почувствовали на себе, что значит остаться без света всего на несколько часов (и даже меньше).

В результате в некоторых районах королевства чуть было не возник локальный коллапс. Но в этой истории интересно даже не это. На самом деле важнейшим вопросом является то, что же стало причиной такого масштабного сбоя и какие выводы из всего этого напрашиваются.

Что случилось

Для начала очертим проблему. Итак, пострадали: некоторые районы Лондона, и его пригороды, часть лондонского метро, а также некоторые железнодорожные линии. Также британская пресса со ссылкой на данные профильной компании UK Power Networks писала о том, что одновременно свет погас и в юго-восточных графствах Англии, аэропорту Ньюкасла, в районе Бирмингема, а также в части районов Шотландии и Уэльса. Суммарно без света остались несколько десятков тысяч домов с более чем 1 000 000 человек населением. Так вышло, что автор этих строк, до занятия журналистикой некоторое время был не совсем посторонним человеком для энергетической отрасли. И что мне сразу бросилось в глаза, так это явное несоответствие численности «пострадавшего» населения и «пораженных» стратегических объектов инфраструктуры.

А еще даже невооруженным глазом было видно, что официальная версия случившегося не выдерживает никакой критики.

Для понимания

Что такое 1 000 000 человек для Великобритании. По сути, мелочь на фоне остального. Но вот то, что при этом блэкаут «оборвал работу» как минимум одной линии лондонского метрополитена («Виктория»), нескольких ЖД линий (принадлежащих трем различным кампаниям» Thameslink, Southern и Gatwick Express) очень интересно. Для начала смотрим на карту:

Обратите внимание, что даже не считая Уэльса и Шотландии, как минимум четыре независимых и раскиданных по всей территории страны района Англии одновременно остались без света (!!!). Причем в Ньюкасле 15 минут не было света в местном аэропорту, а на вокзале Кинг-Кросс были отменены все отправки поездов. И если сюда добавить остановку лондонской линии «Виктория», которая также, как и ЖД вокзал (плюс еще минимум два вокзала) и аэропорт просто обязаны были быть запитаны от двух или более независимых источников электропитания, то у нас вырисовывается очень интересная картина происходящего…

Что же все-таки произошло

Официальная версия. Еще вечером 9 августа UK Power Networks официально сообщила, что причиной блэкаута стал «сбой в работе двух генераторов» и это точно не было кибератакой на британские электросети. Оставим на совести британских журналистов фразу «два генератора». Будем считать это неточностями русского перевода. Вероятнее всего, в пояснениях британских энергетиков речь шла не о «генераторах», а о сбое на двух подстанциях. Но одновременный сбой именно двух подстанций — это уже событие отнюдь не рядовое и точно не случайное.

Нестыковки

Но ведь и это не объясняет отключения электропитания, как минимум на трех удаленных друг от друга стратегических точках. И это, не считая тех районов, где свет отключался только у тех, кто не был подключен к двум и более независимым источникам электропитания. Судя по всему, одновременные сбои произошли как минимум на 10 подстанциях. Причем, эта цифра может быть намного больше. Можно было бы сказать точнее, имея на руках полную карту отключений и расположение всех британских подстанций (чего у автора, естественно, нет). Но даже эта цифра говорит о том, что все это не «дело случая».

Скорее, можно говорить о кем-то спланированной диверсии, результаты которой, можно оценить только понимая ее истинные задачи (чего мы делать сегодня не будем). Причем, если бы эти диверсии нанесли бы физический ущерб подстанциям, то свет бы в аэропорту Ньюкасла никак бы не смог появиться через 15 минут.

А значит, атака была именно на систему автоматизированного управления на как минимум 10 британских подстанций. То есть, в Британии случилось ровно то же самое, что постоянно происходит в Венесуэле ... по милости американских кибервойск. Только при такой версии, все имеющиеся факты находят свое объяснение. Кто это мог сделать? Пока оставим за скобками. Но вот почему это не выходит в СМИ, сказать можно.

А вы представьте ситуацию, если бы британские энергетики сказали народу правду. Кроме того, что Великобритания показала бы полную незащищенность от подобных атак, это вызвало бы волну паники на биржах и масштабный «разбор полетов» в поисках виноватого. При этом прямые убытки исчислялись бы десятками (если не сотнями) миллиардов фунтов, а последствия полностью преодолеть не удалось бы и через много-много месяцев.

Ведь подобные системы защиты «по щелчку» не создаются, а требуют серьезной работы, а еще массу денег и времени. А еще, после таких сообщений с плеч полетела бы не одна высокопоставленная голова. А ведь у Британии сегодня и так проблем выше крыши. Например, как с наименьшими потерями решить проблему Brexit, который новым премьер-министром страны Борисом Джонсоном запланирован на 31 октября текущего года.

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