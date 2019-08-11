Российские журналисты выяснили истинные мотивы сотрудников американского CNN в ЦАР

Журналисты американского телеканала CNN приехали в Центральноафриканскую Республику, чтобы организовать мощную информационную провокацию: об истинных мотивах присутствия американцев в ЦАР сняли расследование корреспонденты Федерального агентства новостей.

Как узнали журналисты ФАН, основной целью провокации сотрудников CNN была Россия, а точнее - российская дипломатическая миссия в ЦАР.

Внештатные корреспонденты ФАН выяснили, что в первые дни своего пребывания в городе Банги американские журналисты даже не выходили из отеля. Им был организован подвоз местных жителей на «кастинг» для съемок якобы «разоблачительного» интервью о российской миссии в ЦАР. Местных жителей везли в отель на встречу с американцами боевики из криминального района столицы КМ-5, известные своими контактами с иностранцами.

Один из жителей, прошедших «кастинг», признается в фильме ФАН, что пришел к журналистам, чтобы подзаработать. Американцы показали ему слова, которые нужно было сказать о русской миссии в ЦАР, пообещав за это денежное вознаграждение.

«И это был негатив, это были негативные вещи о русской миссии в ЦАР. Они мне сказали, чтобы я прочитал это, и что потом они дадут мне 100 долларов», — рассказал корреспондентам ФАН Максим Моконго, житель Банги.

Это не первый случай, когда Запад использует грязные методы для очернения русской миссии в Африке. Зимой этого года французские СМИ распространили фейк о ситуации в ЦАР, где упоминались пытки и русские гражданские инструкторы. Согласно легенде, правоохранительные органы задержали торговца-мусульманина Жака Мамаду, а после допроса якобы пытали. Жители ЦАР опровергли эту информацию, отметив, что русские инструкторы не имеют никакого отношения к Мамаду. Кроме того, выяснилось, что он — сотрудник французских спецслужб.

Полную версию расследования смотрите на сайте Федерального агентства новостей.