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12:35   11 Августа 2019
Россия

Столичные школьники пройдут образовательные мастер-классы от мэрии

Столичные школьники пройдут образовательные мастер-классы от мэрии

Московских школьников пригласили поучаствовать в проекте  «Субботы московского школьника», сообщается на сайте мэрии Москвы — их научат проектировать роботов, рисовать в 3D и обсудят с ребятами экологические проблемы города.

Также анонсировано обучение прыжкам на батуте для детей, интересующихся спортом. Образовательные семинары пройдут  17 августа на нескольких площадка: своего ребенка москвичи могут зарегистрировать на прохождение курса бесплатно. Проект работает с 2013 года, детей готовят по 20 образовательным направлениям.

Ранее Министерство труда РФ заявило о росте поддержки российских семей с детьми. По информации Федеральной службы государственной статистики, объем мер поддержки, предоставляемых семьям с детьми, существенно вырос с 2018 года по сравнению с 2017.

Также ведомство сообщало, что в регионах стартовал пилотный проект по снижению уровня бедности, в ходе которого предпринимаются меры по совершенствованию региональных систем поддержки бедных россиян с учетом критериев нуждаемости.

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Автор: Тимофей Булочкин
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