Агрессивные фанаты «Кровостока» на митинге в Москве скандировали «нецензурщину»

В Москве завершилась акция в поддержку «оппозиционных» кандидатов, не допущенных на выборы в Мосгордуму. «Политика Сегодня» связалась с одним из наблюдателей митинга-концерта — членом Общественной палаты Максимом Григорьевым.

Организаторы концерта от «оппозиции» решили пригласить известных блогеров и исполнителей для хайпа, потому как у них большая многомиллионная аудитория, считает Григорьев.

«Если бы не их призыв, то количество собравшихся людей было бы минимальным. Москвичей пришло послушать всего лишь несколько процентов от всей аудитории», — думает общественный деятель.

Григорьев уверен, что 60 тысяч человек, насчитанные «Белым счетчиком» — слишком завышенная цифра. Столько зрителей в тот день не было на площади Сахарова.

«Ни о каких 60-ти тысячах речь не идет. Концерт проходил достаточно спокойно. С двух сторон не было никаких вопросов. За исключением одного момента, когда один из участников митинга призвал к незаконной акции. Он предлагал сосредоточиться возле государственных учреждений», — рассказал собеседник издания.

Общественный наблюдатель оценил грамотные действия полиции. Сразу после явных провокаций мужчина, призывающий «прогуляться» до Администрации президента, был задержан. Но часть людей все же решила перейти к незаконной «прогулке».

«Полицейские призывали разойтись толпу, стоящую у Китай-города. Потом они были вытеснены, и те люди, которые провокационно себя вели, были арестованы. Я спрашивал тех, кого задерживали, и тех, кто просто прогуливался, откуда они — большинство людей из других регионов», — утверждает член ОП.

Член ОП также отметил, что во время фрик-митинга присутствовало большое количество фанатов группы «Кровосток», которая многими признается экстремистской.

«У нее такое творчество специфическое. Употребление наркотиков, убийства. Песни у них, как правило, нецензурного содержания. Исполнители пропускали эти слова, толпа подпевала», — говорит Григорьев.

Резюмируя, собеседник агентства рассказал, что большинство людей пришли не для того, чтобы выступить за право выбора, а посмотреть на известных блогеров и артистов. Избирательное право слушателей никак не было нарушено, потому что большинство присутствующих на фрик-митинге даже не были москвичами.

Инициаторами акций в Москве стали незарегистрированные кандидаты от «оппозиции» в Мосгоризбирком: в подписных листах юриста ФБК Любови Соболь, муниципального депутата Красносельского округа Москвы Ильи Яшина, сына депутата ГД Дмитрия Гудкова, директора ФБК Ивана Жданова были обнаружены подписи не только мертвецов, но и вымышленных персонажей.