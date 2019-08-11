Полиция спасла мирных граждан от разбоя и грабежей на митинге в Москве

Митинг-концерт, который состоялся в субботу на проспекте Академика Сахарова в Москве, посетили, по данным МВД, около 20 тысяч человек. На мероприятии не было зафиксировано каких-либо провокаций, однако после акции некоторые участники решили устроить «шествие-прогулку», ко которому призывала бывший кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь. Немногочисленные участники шествия выкрикивали противоречивые лозунги, пытались перекрыть движение, нашлись и те, кто демонстрировал агрессию и угрожал причинить вред здоровью другим гражданам.

Полковник милиции в отставке, экс-сотрудник ГУ уголовного розыска МВД СССР Евгений Арсентьевич Черноусов отметил, что в таких случаях полиция и Росгвардия обязаны задерживать нарушителей закона. Если на таких мероприятиях происходят задержания, значит для этого есть основания, ведь правоохранители действуют по четким инструкциям, подчеркнул он, пишет «Слово и Дело».

Полковник в отставке напомнил, что правоохранительные органы должны пресекать массовые беспорядки, потому как зачастую они заканчиваются трагедией. Люди, помнящие развал СССР, никогда не поддержат агрессию.

«Когда Советский Союз разваливался, и появились горячие точки, я прошел через все это – Сумгаитские события, Ферганские погромы, Южная Осетия, Грузия и т.д. Кто там все предотвратил, чтобы не было убийств? Это предотвратили сотрудники милиции, они на переднем краю. К полиции нельзя относиться как к врагам, они выполняют свой профессиональный долг!», - подчеркнул Черноусов.

На несогласованной «прогулке» 10 августа полиция действовала крайне осторожно.

Ранее представители так называемой «оппозиции» организовали три незаконных митинга, участники которых пытались спровоцировать полицию.

Несанкционированные акции были устроены с целью поддержать ряд недопущенных до выборов в Мосгордуму, которым отказали из-за высокого процента брака, фальшивок и автографов мертвых душ в подписных листах.

Организаторы незаконных мероприятий Алексей Навальный, Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов и другие находятся под административным арестом. Еще одного экс-кандидата в МГД Любовь Соболь, призывавшую сторонников выходить на улицы, оштрафовали на крупную сумму.