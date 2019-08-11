Начальник штаба фальсификатора Жданова предстанет перед судом за призывы к беспорядкам

Сотрудник правоохранительных органов в воскресенье, 11 августа, сообщил, что на начальника штаба Ивана Жданова — Бориса Золотаревского, который призывал поучаствовать в «мирных прогулках» после согласованного митинга на проспекте Сахарова, составляют протокол об организации акции без подачи уведомления.

По его словам, Золотаревский находится в отделе полиции Китай-город УВД по ЦАО ГУ МВД РФ Москвы. Начальник штаба Жданова пробудет в отделении до суда, который состоится в понедельник, 12 августа.

Полицейские задержали Бориса Золотаревского в субботу, 10 августа, сразу после выступления на согласованном митинге на проспекте Сахарова. В ходе выступления глава штаба Жданова призвал людей «прогуляться до Китай-города», где находится администрация президента. Хотя накануне следственный комитет РФ предостерегал москвичей от «мирных прогулок».

Независимые кандидаты, которых не допустили до выборов в МГД, уже неоднократно призвали россиян поддержать их. При этом причина отказа в регистрации прописана в законе — количество «бракованных» подписей превысило допустимый порог, также нашли в листах автографы умерших москвичей и «двойников». Мосгоризбирком не зарегистрировал Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов, Константин Янкаускас и других.