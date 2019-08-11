«Навальнисты» просто отрабатывают западные деньги на выборах в Мосгордуму, уверен Цеков

Член Совета Федерации Сергей Цеков уверен, что на согласованный митинг на проспекте Сахарова в Москве была организована доставка людей из других городов для создания видимости массовой акции.

Цеков сообщил в интервью ресурсу iReactor, что пришедшие на митинг молодые люди в силу возраста «не понимают те процессы, что происходят». Он надеется на сознательность молодежи, которая после приобретения жизненного опыта не будет союзниками организаторов подобных протестов.

«Ну, люди, конечно, в основном, пришли на концерт, я так считаю. Некоторые приехали из других регионов я думаю, что там была организована плановая доставка людей для численности, не исключаю даже, что оплачивали переезды в Москву. Некоторая часть пришла по личным соображениям, — из числа молодежи, которая глубоко не понимает те процессы, которые происходят», — полагает сенатор.

По данным ГУ МВД, акцию посетили около 15-20 тысяч человек, но лишь треть из них оказались жителями столицы — остальные специально приехали на мероприятие в Москву из других городов.

Политик считает, что организаторы протестных мероприятий зарабатывают на «помощи», оказываемой им иностранными структурами: именно заграничные деньги получают «лидеры оппозиции», тратя их на сомнительные акции.

«Часть денег они тратят на протестные акции, а часть, думаю, не меньше половины, они присваивают себе. И за счет этого безбедно живут, очень даже безбедно», — уверен сенатор.

Ранее сообщалось, что в согласованном субботнем митинге на проспекте Сахарова приняли участие не только политически активные москвичи и известные музыканты, но и трансвеститы, цыгане и пьяные люди.