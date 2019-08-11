Путин поздравил коллектив Шереметьево с 60-летним юбилеем аэропорта

Российский лидер Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов международного аэропорта Шереметьево с 60-летием крупнейшей воздушной гавани страны. Соответствующую телеграмму обнародовали в воскресенье, 11 августа, на сайте Кремля.

По словам президента, аэропорт внес неоценимый вклад не только в развитие отечественной гражданской авиации, но и укрепление международного авторитета РФ как одного из признанных лидеров в сфере обеспечения пассажирских и грузовых перевозок. Ведущие российские и зарубежные компании выбирают Шереметьево в качестве аэропорта базирования и надежного стратегического партнера.

«Столь впечатляющие успехи достигли благодаря труду многих поколений и династий работников аэропорта», — добавил президент РФ.