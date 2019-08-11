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 Киргизский суд арестовал имущество телеканала Атамбаева

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 Выходец из Ирака, угрожавший совершить суицид, арестован в Ватикане

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11:41   11 Августа 2019
Россия

Медведев отметил вклад российской уммы в противодействие идеологии экстремизма

Медведев отметил вклад российской уммы в противодействие идеологии экстремизма

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в воскресенье, 11 августа, поздравил руководителей Духовных управлений мусульман страны с праздником Курбан-байрам и отметил вклад российской уммы в противодействие идеологии экстремизма. Соответствующую телеграмму обнародовали на сайте кабмина.

«Уважаемый муфтий! Примите сердечные поздравления с одним из главных мусульманских праздников — Курбан-байрамом», — говорится в телеграмме.

Дмитрий Медведев отметил, что Ид аль-Адха не только объединяет миллионы людей, но и провозглашает доброту, милосердие и любовь к людям. По его словам, российская умма — неотъемлемая часть многонационального и многоконфессионального общества РФ, которая активно участвует в жизни страны, укрепляет межрелигиозный диалог и межнациональные согласия, противодействует идеологии экстремизма.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #медведев #общество #курбан-байрам

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