Пучков назвал российскую «оппозицию» группой жуликов, воров и фальсификаторов

Оппозицию в России не притесняет власть: «лидеры» протеста не могут обеспечить законный сбор подписей за свое выдвижение в Мосгордуму и организуют митинги вместо того, чтобы разобраться со своими нарушениями в подписных листах, считает блогер Дмитрий Пучков.

Пучков рассказал в интервью ФАН, что оппозиция — это люди, «не представляющие ничьих интересов» и не способные организовать сбор подписей за свое выдвижение и проверку их подлинности.

«Ну давайте выявим, кто что нарушил и кто в этом виноват. Но они даже этого определить не могут, не могут набрать личный состав на работу, они собирают эти фальшивые подписи, а когда это выявляют, устраивают дикий скандал: «ну-ка прекратите это расследование, давайте нас всех скопом допускайте к выборам», — сообщил Пучков.

Ранее 10 августа полиция задержала экс-кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь — одну из организаторов незаконных протестных акций, прошедших в Москве 27 июля и 3 августа. На нее составили протокол по статье «Нарушение правил организации митинга», арест ей не грозит из-за наличия малолетнего ребенка. До этого Соболь оштрафовали на 300 тысяч рублей на аналогичное правонарушение.

«Когда ряд граждан, как на Болотной, присядет на различные сроки, а остальные получат штрафы, как Люба Соболь, в 300 тысяч рублей, вот тогда будет над чем подумать: как себя вести и что делать дальше. Угрозы они не представляют никакой вообще. Акции им нужны ровно для одного — они не мнения граждан выражают, а граждан окучивают», — заключил Пучков.

Блогер уверен, что «лидеры оппозиции» в России не подвергаются никакому давлению со стороны властей и правоохранительной системы, пока сами не начинают откровенно нарушать закон. «Но при этом, заметьте, их никто не трогает, не притесняет. Этого просто не существует», — сообщил он.