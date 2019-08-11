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11:19   11 Августа 2019
Россия

Соболь и Ко устроили цирковое шоу из отказа Мосгоризбиркома и теперь пожинают плоды

Соболь и Ко устроили цирковое шоу из отказа Мосгоризбиркома и теперь пожинают плоды

Эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов считает, что снятая с выборов в Московскую городскую думу Любовь Соболь, вероятнее всего, с самого начала не планировала избираться в городской парламент. По его словам, Соболь и другие незарегистрированные кандидаты в МГД устроили шоу из отказа Московской городской избирательной комиссии. 

«Любовь Соболь и ей подобные изначально нацеливались не на попытку пройти в Мосгордуму, а на то, чтобы их Мосгоризбирком завернул, а они бы из этого сделали целое шоу», — считает Орлов.

Эксперт полагает, что случившемся стоят политические силы, которые заинтересованны в политическом обострении в РФ. По его словам, это может быть экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский или другие иностранные политики. С другой стороны, Орлов не исключил, что истинные организаторы митингов могут находиться в РФ.

В субботу, 10 августа, в столице состоялся санкционированный концерт-митинг оппозиции, которая добивалась восстановления кандидатов, снятых с выборов в МГД за нарушения. Однако Мосгоризбирком не зарегистрировал кандидатами представителей «внесистемной оппозиции» Илью Яшина, Любовь Соболь и Дмитрия Гудкова в связи с обнаружением фальсификаций в подписных листах — в подделанных подписях за выдвижение использовали подписи мертвецов.

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #россия #мосгордума #соболь

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