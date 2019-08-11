Актер Гоша Куценко спас нетрезвого жителя Выборга

Российский актер Гоша Куценко не прошел мимо человека, оказавшегося в беде и помог жителю Выборга, находившемуся в состоянии алкогольного опьянения, прийти в себя и дойти до дома.

Куценко приехал в Выборг на кинофестиваль «Окно в Европу», там он должен был представить свою новую картину. По пути в кинотеатр с коллегами актер обнаружил лежащего на земле человека — тот был нетрезв, но актер начал его тормошить и вернул в сознание, пишут «Дни.ру». Мужчина поднялся и отправился в сторону дома.

Ранее сообщалось о начальнике отдела МВД в Челябинске, который спас двух местных жительниц от нападения пьяного родственника. Сотрудник полиции обезвредил нападавшего и сам получил несколько ударов от вооруженного тесаком мужчины. Задержанному 22 года, на него возбудили два уголовных дела.