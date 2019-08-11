Лидер КНДР наблюдал за испытанием «нового оружия»

Северокорейский лидер Ким Чен Ын наблюдал за пуском «неопознанных снарядов», передает агентство ЦТАК. Ранее южнокорейские военные заявили, что КНДР утром в субботу, 10 августа, в пятый раз за две недели запустили «неопознанные снаряды» из города Хамхын.

По информации Сеула, дальность полета снарядов составила около 400 километров, а максимальная высота — 48 километров. Южнокорейские военные полагают, что Пхеньян мог испытать баллистические ракеты малого радиуса действия нового типа.

Агентство ЦТАК передает, что Ким Чен Ын не только получил отчет об оружии и поручил «немедленно провести его испытания», но и «осмотрел новое оружие на стартовой площадке». Лидер КНДР поднимался в наблюдательный пункт и «руководил тестовым запуском».

Глава департамента северокорейского министерства состиранных дел по вопросам США Квон Чон Гын отметил, что совместные учения Вашингтона и Сеула препятствуют межкорейским переговорам. По его словам, военные учения делают из КНДР «врага». Хотя США и Южной Кореи необходимо «подумать о том, что межкорейский контакт сам по себе не установится до тех пор, пока Сеул не положит конец подобным военным учениям.