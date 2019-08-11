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10:45   11 Августа 2019
Весь мир

Лидер КНДР наблюдал за испытанием «нового оружия»

Лидер КНДР наблюдал за испытанием «нового оружия»

Северокорейский лидер Ким Чен Ын наблюдал за пуском «неопознанных снарядов», передает агентство ЦТАК. Ранее южнокорейские военные заявили, что КНДР утром в субботу, 10 августа, в пятый раз за две недели запустили «неопознанные снаряды» из города Хамхын.

По информации Сеула, дальность полета снарядов составила около 400 километров, а максимальная высота — 48 километров. Южнокорейские военные полагают, что Пхеньян мог испытать баллистические ракеты малого радиуса действия нового типа.

Агентство ЦТАК передает, что Ким Чен Ын не только получил отчет об оружии и поручил «немедленно провести его испытания», но и «осмотрел новое оружие на стартовой площадке». Лидер КНДР поднимался в наблюдательный пункт и «руководил тестовым запуском». 

Глава департамента северокорейского министерства состиранных дел по вопросам США Квон Чон Гын отметил, что совместные учения Вашингтона и Сеула препятствуют межкорейским переговорам. По его словам, военные учения делают из КНДР «врага». Хотя США и Южной Кореи необходимо «подумать о том, что межкорейский контакт сам по себе не установится до тех пор, пока Сеул не положит конец подобным военным учениям.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #кндр #ким чен ын #южная корея

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