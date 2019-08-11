Оппозиционные издания сочинили байку про отек мозга одного из задержанных на митинге в Москве

Оппозиционные СМИ распространили ложную информацию якобы о коме и отеке мозга задержанного после митинга в Москве Дмитрия Васильева — его адвокат опровергла информацию, опубликованную «Новой газетой».

Телережиссер Дмитрий Васильев был задержан 10 августа по делу о массовых беспорядках, его сахар поднялся до критического уровня и мужчину госпитализировали в больницу № 20, о чем заявила адвокат Татьяна Прилипко. «Новая газета» вечером субботы без указания источника информации заявила, что Васильев впал в диабетическую кому, но после публичного заявления Прилипко журналисты издания обновили информацию.

Адвокат Васильева опровергла новость о диабетической коме подзащитного и заявила, что эта информация не соответствует действительности. Вечером 10 августа она сообщила, что Васильев находится в сознании, но его сахар оставался высоким.

«Информация о том, что Дмитрий Васильев впал в диабетическую кому, пока не подтверждается. Адвокат Татьяна Прилипко это опровергла», — пишет «Новая газета».

Ранее столичное МВД сообщало о 136 задержанных полицией за нарушения на несанкционированном шествии, начавшемся после согласованного митинга. Некоторые участники продолжили мероприятие в формате несогласованной акции несмотря на предупреждения СК об уголовной и административной ответственности.