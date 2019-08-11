Пожарные ликвидировали горение на военных складах под городом Ачинск

Глава ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю Игорь Лисин в воскресенье, 11 августа, сообщил, что пожарные ликвидировали возгорание на военных складах под городом Ачинск. По его словам, сейчас проводятся работы, чтобы убедиться в полной безопасности.

«Горение там ликвидировано», — сказал Игорь Лисин.

В городской мэрии добавили, что повреждения электропроводов в связи со взрывами на складе боеприпасов в Каменке, а также ухудшение погодных условий могут обесточить город. По информации администрации Ачинска, ЧП на складе артиллерийских снарядов серьезно повредило две линии электропередачи.

Глава города Илай Ахметов в субботу, 10 августа, провел экстренное заседание оперативного штаба с энергетиками. В ходе совещания отработали варианты резервного электроснабжения объектов жизнеобеспечения, в том числе с использованием мобильных дизель-генераторов.

В понедельник, 5 августа, cклад боеприпасов под Ачинcком загорелся. Боеприпасы взорвались. Спасатели эвакуировали жителей населенных пунктов в радиусе 20 километров. Спустя два дня замгавы МО РФ Дмитрий Булгаков, посетивший место ЧП, заявил, что склад больше не представляет угрозы населению.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил в течение двух недель отремонтировать села, которые пострадали от взрывов. По его словам, генерал армии Дмитрий Булгаков организует работу межведомственной комиссии, чтобы не только оценить ущерб, нанесенный жилью при пожаре на складе материально-технического имущества Центрального военного округа, но и помочь местным жителям.