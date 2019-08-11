Приамурье готовит списки пострадавших от паводка для получения федеральной помощи

Представитель правительства Амурской области в воскресенье, 11 августа, сообщил о подготовке списков пострадавших от паводка жителей для получения единовременных федеральных выплат. По его словам, амурчане, постоянно проживающие в населенных пунктах, которые попали в зону ЧС, вправе претендовать на федеральные выплаты.

В четверг, 8 августа, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о выделении 600 миллионов рублей Приамурью, пострадавшему от паводка​​​. Режим чрезвычайной ситуации ввели в области 25 июля в связи с дождевым паводком.

«Специалисты работают над составлением сводных данных», — добавили в областном правительстве.

Первый зампред правительства Амурской области Татьяна Половайкина поручила первые списки пострадавших граждан направить в МЧС России уже во вторник, 13 августа. Муниципалитетам уже выделили 5,51 миллиона рублей субсидии.