Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Приамурье готовит списки пострадавших от паводка для получения федеральной помощи

Приамурье готовит списки пострадавших от паводка для получения федеральной помощи

 «Оппозиция» превратила митинг в «модный ивент», расписавшись в собственной беспомощности

«Оппозиция» превратила митинг в «модный ивент», расписавшись в собственной беспомощности
Киевские власти обыскали танкер в Херсоне из-за посещения Севастополя

Киевские власти обыскали танкер в Херсоне из-за посещения Севастополя

 Киргизский суд арестовал имущество телеканала Атамбаева

Киргизский суд арестовал имущество телеканала Атамбаева
Выходец из Ирака, угрожавший совершить суицид, арестован в Ватикане

Выходец из Ирака, угрожавший совершить суицид, арестован в Ватикане

 Граждане России не пострадали при стрельбе в мечети в Норвегии

Граждане России не пострадали при стрельбе в мечети в Норвегии
Приамурье готовит списки пострадавших от паводка для получения федеральной помощи

Приамурье готовит списки пострадавших от паводка для получения федеральной помощи

 «Оппозиция» превратила митинг в «модный ивент», расписавшись в собственной беспомощности

«Оппозиция» превратила митинг в «модный ивент», расписавшись в собственной беспомощности
Киевские власти обыскали танкер в Херсоне из-за посещения Севастополя

Киевские власти обыскали танкер в Херсоне из-за посещения Севастополя

 Киргизский суд арестовал имущество телеканала Атамбаева

Киргизский суд арестовал имущество телеканала Атамбаева
Выходец из Ирака, угрожавший совершить суицид, арестован в Ватикане

Выходец из Ирака, угрожавший совершить суицид, арестован в Ватикане

 Граждане России не пострадали при стрельбе в мечети в Норвегии

Граждане России не пострадали при стрельбе в мечети в Норвегии
9:29   11 Августа 2019
Россия

Приамурье готовит списки пострадавших от паводка для получения федеральной помощи

Приамурье готовит списки пострадавших от паводка для получения федеральной помощи

Представитель правительства Амурской области в воскресенье, 11 августа, сообщил о подготовке списков пострадавших от паводка жителей для получения единовременных федеральных выплат. По его словам, амурчане, постоянно проживающие в населенных пунктах, которые попали в зону ЧС, вправе претендовать на федеральные выплаты.

В четверг, 8 августа, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о выделении 600 миллионов рублей Приамурью, пострадавшему от паводка​​​. Режим чрезвычайной ситуации ввели в области 25 июля в связи с дождевым паводком.

«Специалисты работают над составлением сводных данных», — добавили в областном правительстве.

Первый зампред правительства Амурской области Татьяна Половайкина поручила первые списки пострадавших граждан направить в МЧС России уже во вторник, 13 августа. Муниципалитетам уже выделили 5,51 миллиона рублей субсидии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#приамурье

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...